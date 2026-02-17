Силы ПВО ликвидировали свыше 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили свыше 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя Запорожской области вечером в понедельник, 16 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступала. Балицкий подчеркнул, что угроза повторных атак дронов в регионе сохраняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что системы противовоздушной обороны ликвидировали 21 вражеский БПЛА над регионами России за 4 часа.

Атака продолжалась в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени 16 февраля. 9 дронов было сбито над акваторией Азовского моря, еще по 6 – над Крымом и Черным морем.