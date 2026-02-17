Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:57

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 76 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 76 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени в понедельник, 16 февраля. За это время 24 дрона было сбито над Краснодарским краем, 6 – над территорией Крыма, по 2 – над территориями Белгородской и Воронежской областей.

Также 1 дрон сбит над Республикой Адыгея, 26 были уничтожены над акваторией Черного моря, еще 15 – над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что силы ПВО ликвидировали свыше 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя. Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступала.

Читайте также


происшествия

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика