Силы ПВО ликвидировали 76 украинских БПЛА над регионами РФ за 4 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 76 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась в период с 20:00 до 00:00 по московскому времени в понедельник, 16 февраля. За это время 24 дрона было сбито над Краснодарским краем, 6 – над территорией Крыма, по 2 – над территориями Белгородской и Воронежской областей.

Также 1 дрон сбит над Республикой Адыгея, 26 были уничтожены над акваторией Черного моря, еще 15 – над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что силы ПВО ликвидировали свыше 5 украинских БПЛА в районе Мелитополя. Информация о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступала.