РИА Новости: украинская делегация прибыла в Женеву для переговоров с США и Россией

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинская делегация прибыла в отель InterContinental в Женеве, где 17 и 18 февраля пройдут трехсторонние переговоры с представителями РФ и США. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, кортеж из трех автомобилей остановился у входа в отель. Его сопровождали сотрудники дипломатической полиции города.

Делегация численностью около 10 человек вышла из автомобилей и оперативно прошла в здание без личных вещей. Информация о составе украинской делегации не приводится.

Ранее СМИ сообщали, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским также вылетела в Женеву. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны планируют обсудить основные вопросы, в том числе тему территорий.