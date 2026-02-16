Песков заявил, что на переговорах в Женеве обсудят территориальные вопросы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Женеве будут обсуждаться основные вопросы, которые касаются в том числе территорий. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, вопросы, которые предстоит обсудить делегациям, связаны с требованиями России, поэтому здесь необходимо участие главного переговорщика Владимира Мединского.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Мединский остается главой российской делегации. В предыдущих раундах переговоров в Абу-Даби он не участвовал, так как там обсуждались вопросы безопасности, которые касались именно военных.

При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев также продолжит принимать участие в переговорах, но по экономическим вопросам. Группа, отвечающая за темы экономики, также продолжает работать и будет присутствовать в Женеве, добавил Песков.

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США.

В преддверии переговоров президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером. Украинский лидер выразил надежду, что предстоящие встречи делегаций будут результативными.