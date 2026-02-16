Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 15:17

Общество

Врачи в Москве спасли девушку, у которой дважды остановилось сердце

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Медики ГКБ имени В. М. Буянова спасли девушку, у которой дважды остановилось сердце. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в телеграм-канале.

Пациентка почувствовала себя плохо дома во время просмотра телевизора. Ей сдавило грудь, после чего она потеряла сознание. Скорую вызвал ее супруг.

Прибывшие врачи зафиксировали жизнеугрожающую аритмию. В этот момент сердце девушки остановилось, но медикам удалось ее реанимировать. Она была экстренно доставлена в медучреждение с инфарктом.

"Эндоваскулярные хирурги оперативно провели высокотехнологичную операцию по исследованию сосудов сердца и установили стент для восстановления кровотока. К сожалению, у пациентки во время операции снова остановилось сердце, и ее вновь реанимировали", – рассказала исполняющая обязанности заведующего отделения анестезиологии и реанимации Гульназ Муллакаева.

По ее словам, в состоянии клинической смерти девушка находилась на протяжении 15 минут. Из-за нарастающего кардиогенного шока врачи приняли решение начать вено-артериальную экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ВА-ЭКМО). Такая процедура позволяет временно заменить сердце, когда сам орган не способен поддерживать жизнь человека. После этого они приступили к интенсивной терапии.

В итоге медикам удалось восстановить работу сердца пациентки. После пройденной реабилитации приступов и рецидивов аритмии у нее не было.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину, у которого в груди застряла пробка от бутылки. Выяснилось, что он упал со снегохода и его грудь пробила бутылка коньяка, которую он спрятал под курткой перед катанием.

Часть пробки оказалась на поверхности легкого, но в труднодоступном месте. Ее удалось обнаружить и удалить, благодаря чему инфекция не распространилась по организму. Через 5 дней пациента выписали.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика