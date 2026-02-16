Врачи в Москве спасли девушку, у которой дважды остановилось сердце

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Медики ГКБ имени В. М. Буянова спасли девушку, у которой дважды остановилось сердце. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в телеграм-канале.

Пациентка почувствовала себя плохо дома во время просмотра телевизора. Ей сдавило грудь, после чего она потеряла сознание. Скорую вызвал ее супруг.

Прибывшие врачи зафиксировали жизнеугрожающую аритмию. В этот момент сердце девушки остановилось, но медикам удалось ее реанимировать. Она была экстренно доставлена в медучреждение с инфарктом.

"Эндоваскулярные хирурги оперативно провели высокотехнологичную операцию по исследованию сосудов сердца и установили стент для восстановления кровотока. К сожалению, у пациентки во время операции снова остановилось сердце, и ее вновь реанимировали", – рассказала исполняющая обязанности заведующего отделения анестезиологии и реанимации Гульназ Муллакаева.

По ее словам, в состоянии клинической смерти девушка находилась на протяжении 15 минут. Из-за нарастающего кардиогенного шока врачи приняли решение начать вено-артериальную экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ВА-ЭКМО). Такая процедура позволяет временно заменить сердце, когда сам орган не способен поддерживать жизнь человека. После этого они приступили к интенсивной терапии.

В итоге медикам удалось восстановить работу сердца пациентки. После пройденной реабилитации приступов и рецидивов аритмии у нее не было.

Ранее врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского спасли мужчину, у которого в груди застряла пробка от бутылки. Выяснилось, что он упал со снегохода и его грудь пробила бутылка коньяка, которую он спрятал под курткой перед катанием.

Часть пробки оказалась на поверхности легкого, но в труднодоступном месте. Ее удалось обнаружить и удалить, благодаря чему инфекция не распространилась по организму. Через 5 дней пациента выписали.

