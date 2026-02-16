Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Kalaene

Чучело "лабубу" сожгут по случаю окончания Масленицы в Липецке, сообщила пресс-служба регионального правительства в телеграм-канале.

Мероприятие состоится в археологическим парке "Аргамач" 21 февраля. Сжигание чучела, как подчеркнули местные власти, символизирует проводы зимы и похороны всех невзгод, которые она принесла.

Это не первое необычное сжигание в честь праздника в Липецкой области. В прошлом году, например, в "Аргамаче" сжигали сразу 5 злодеев, среди них – Белый Ходок, Волан-де-Морт, Веном, Фредди Крюгер и Хагги Вагги.

Тем временем фестиваль "Масленица" проходит в Москве. Жителей и гостей столицы приглашают отметить праздник на 30 площадках города. Особенностью фестиваля стало его оформление в национальном стиле, включающее более 300 оригинальных кукол и декорации в виде лошадей, пряников и леденцов.

Основной площадкой фестиваля стал Тверской бульвар – там можно попробовать как классические блины со сметаной, так и авторские. Предлагаются также блюда с красной икрой, неркой, омулем, колбаски из оленины на гриле. Из напитков можно попробовать таежный чай с брусникой, морошкой и клюквой.