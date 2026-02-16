Форма поиска по сайту

16 февраля, 15:56

Культура

В Музее ГОНа 19 февраля откроется выставка "Кастом Особого Назначения – 2026"

Фото: lianozovo.mos.ru

С 19 февраля по 19 апреля в Музей Гаража особого назначения ФСО России пройдет выставка "Кастом Особого Назначения – 2026", посвященная кастом-мотоциклам как форме инженерного искусства и авторского высказывания.

Экспозиция объединит 33 мотоцикла, созданных ведущими российскими и зарубежными мастерами. Проекты представлены в нескольких тематических разделах. В блоке "Рожденный в СССР" посетители увидят переосмысленные модели советских марок, в том числе всеми известные "Урал", "Минск", "Восход", "Иж", "Днепр".

Раздел "Сделано в России" представит работы отечественных мастерских, включая Fine Custom Mechanics, Zillers Motorcycles, Yuri Shif Custom, Box39, Hammerbike и другие команды.

В зоне "Мировые легенды" покажут проекты международных мастеров, среди которых Arlen Ness, Shinya Kimura, ARCH Motorcycle, Confederate Motors и Fred Kodlin. Отдельное пространство отведут вело-арту – кастом-велосипедам, сочетающим прикладную функцию и художественную выразительность.

Каждый экспонат будет сопровождаться историей создания, начиная идеей и заканчивая инженерными и дизайнерскими решениями. Организаторы поднимут тему сохранения кастом-наследия и роли музея в его популяризации.

В рамках выставки запланированы тематические дни: 23 февраля состоится день мотоклубов, 8 марта – день мотоледи. Во время весенних каникул пройдут специальные детские программы и мастер-классы при участии "Росзаповедцентра".

6 апреля к экспозиции присоединятся три кастома, признанные лучшими на выставке "Мотовесна-2026". Завершится проект 19 апреля церемонией награждения и подведением итогов зрительского голосования.

С 20 февраля москвичи и туристы смогут посетить арт-проект "РУниверсум" в Петровском путевом дворце. Он посвящен исконно русским традициям. Посетители увидят там предметы хуторского быта, которые расположатся в трех залах.

"Сити": выставка "Августейшие. Куклы" в Пушкинском музее

