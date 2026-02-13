В Музее космонавтики представят уникальные стенгазеты 1962–1974 годов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителей и гостей Москвы пригласили посетить новую выставку в Музее космонавтики "Девять лет девятого отдела" с уникальными стенгазетами. Об этом передает портал мэра и правительства столицы.

Речь идет о стенгазетах 1962–1974 годов, которые создавались работниками отдела № 9 Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) по проектированию космических объектов. Сам отдел был создан конструктором Сергеем Королевым в 1957 году, его возглавил Михаил Тихонравов.

Один из ветеранов отдела Владимир Бугров вспоминал, что в коллектив отдела входили как выпускники вузов и техникумов, так и совсем молодые специалисты. По словам Бугрова, многие засиживались допоздна, но даже в таком плотном графике коллектив находил время для досуга и творчества.

"Это была атмосфера этакого "оголтелого" творчества", – указывал ветеран.

В 1962 году родилась традиция выпуска итоговых стенгазет, приуроченных к Новому году. Главные события представляли в виде карикатур, где персонажи походили на реальных людей. Редактором практически всех газет был Бугров. Заместители Королева, чаще других становившиеся персонажами карикатур, относились к газетам благосклонно.

Самую первую газету посвятили созданию тяжелого межпланетного корабля – художники изобразили старинный парусник, который стремится в просторы Вселенной. На парусе появился девиз Per aspera ad astra, "Через тернии к звездам", который стал лейтмотивом космических стенгазет на несколько лет.

Кроме того, в ходе создания газеты космонавт Юрий Гагарин оставил свой автограф – он написал целый текст на 15 строчек, в котором были слова благодарности за корабль "Восток" и пожелания новому кораблю счастливого плавания. Бугров указывал, что именно из-за пожеланий первого космонавта Земли первый и второй выпуск газеты пропали еще в 1970 году, вероятно попав в чью-то коллекцию. В итоге из 11 выпусков сохранились лишь 9.

При жизни имя Королева было засекречено – о нем знали только как о главном конструкторе. В газете 1965 года есть единственный портрет конструктора в стенгазетах отдела. Через две недели после выхода газеты Королева не стало.

Кроме того, на страницах появлялись ели, которые обыгрывали различные события, – создание Останкинской башни, разработку долговременных орбитальных станций и так далее. В карикатурном виде также изображались корабли "Восток" и "Восход", лунные посадочные модули, ракеты "Протон", космический корабль "Союз".

В 2023 году 9 из сохранившихся стенгазет поступили в фонды Музея космонавтики от их автора и редактора Бугрова. За время хранения на газетах появились изломы, а краска потрескалась. Поэтому музей провел полную реставрацию.

"В 9 стенгазетах – более сотни персонажей и десятки сюжетов, многие из которых еще подлежат изучению и определению", – рассказал заместитель директора Музея космонавтики по научной работе Вячеслав Климентов.

По словам директора учреждения Натальи Артюхиной, удалось ввести в научный оборот комплекс стенгазет – подлинный первоисточник и бесценный исторический памятник, раскрывающий неизвестные ранее подробности жизни коллектива ОКБ-1.

Ранее сообщалось, что за последние 3 года в столичных музеях прошло более 80 выставок о Москве. На них представили археологические находки, предметы быта, живопись и фотографии.

Одним из крупнейших проектов стала экспозиция "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея" в отреставрированном павильоне № 1 "Центральный" на ВДНХ. Ее посетили более 330 тысяч человек.

