10 февраля, 09:52

Культура

Билеты на спектакль "Маленькие супружеские преступления" доступны в "Мосбилете"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Московский академический театр сатиры вновь поставит спектакль "Маленькие супружеские преступления", премьера которого прошла летом 2025 года. Приобрести билеты все желающие могут через сервис "Мосбилет", передает портал мэра и правительства города.

В основу постановки легла пьеса французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта. Режиссером-постановщиком выступил Владимир Герасимов.

В центре сюжета всего два персонажа – потерявший память Жиль и его жена Лиза. Она отвозит мужа в их дом, где, по ее словам, они жили очень счастливо. Но от Жиля, являющегося автором детективных романов, не ускользает странное поведение супруги. В частности, он начинает сомневаться в правдивости ее слов и решает провести собственное расследование.

Постановка представлена в двух составах. Декорации были сделаны минималистичными, поскольку действие разворачивается в одной локации – типичной гостиной с креслом, комодом и другими предметами интерьера. Данное решение приняли все создатели.

При этом репетиции проходили в открытом формате, благодаря чему их могли посетить все желающие. Более того, зрители могли задавать вопросы как режиссеру, так и актерам.

Ближайшие показы спектакля пройдут 19 февраля, также 1 и 24 марта.

Горожан также ждут в концертном зале "Зарядье" на постановке сказки "Царевна-лягушка". Показ пьесы, подготовленной в рамках проекта "Зал "Зарядье" – детям", состоится 15 февраля.

"Царевну-лягушку" покажет московский театр "Новая сказка". Спектакль будет включать авторскую сценографию и анимацию, оригинальные костюмы и декорации, а также балетные номера, которые исполнят солисты Большого театра.

