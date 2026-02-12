Форма поиска по сайту

12 февраля, 17:21

Шоу-бизнес

Телеведущая Чехова рассказала, что на ее свадьбе была экс-супруга мужа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова, которая в феврале вышла замуж за актера Александра Златопольского, рассказала, что на церемонии в ЗАГСе присутствовала бывшая супруга ее избранника. Подробностями праздничного дня телезвезда поделалась в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Были наши родители, братья, сестры, дети, и даже бывшая Сашина жена. Мой бывший "муж" был тоже приглашен, но он не смог. Кто-то скажет, что это странно, но мы считаем, что быть друзьями с тем, кто подарил тебе детей, – это базовый минимум", – написала Чехова.

Златопольский сделал предложение возлюбленной выйти замуж в августе 2025 года в Париже. В соцсетях артистка показывала подписчикам подаренное ей кольцо. Она отмечала, что много лет искала мужчину, который позволил бы ей остаться собой.

У Златопольского имеются две дочери от предыдущих отношений – Анастасия и София. У Чеховой есть сын Соломон, рожденный от актера Гурама Баблишвили.

Ранее певица Елка (настоящее имя – Елизавета Иванцив. – Прим. ред.) намекнула в соцсетях, что вышла замуж. Артистка опубликовала видео, на котором идет по мосту за руку с неизвестным мужчиной. На кадрах пара обнимается и держится за руки, на безымянном пальце певицы можно заметить обручальное кольцо.

