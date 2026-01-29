Певица Елка намекнула, что вышла замуж

Фото: ТАСС/Алексей Смагин

Певица Елка (настоящее имя – Елизавета Иванцив. – Прим. ред.) намекнула на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), что вышла замуж.

Артистка опубликовала видео, в котором идет по мосту за руку с неизвестным мужчиной. Пара обнимается и держится за руки, при этом крупным планом показана правая рука певицы. На безымянном пальце заметно обручальное кольцо.

"Самое спонтанное видео в моей жизни. На очень добрую, ироничную и честную песню. Просто люблю, когда люди улыбаются, вот и все", – подписала ролик Елка.

