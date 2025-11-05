Shaman и Мизулина пришли на собственную свадьбу в рубашках цвета хаки

Певец Shaman и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально зарегистрировали свои отношения в ЗАГСе Донецка. Об этом пара сообщила в социальных сетях. Что известно о романе знаменитостей, читайте в материале Москвы 24.

"Посетили ЗАГС и расписались"

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина стали мужем и женой. Об этом они рассказали 5 ноября в своих социальных сетях и поделились видео из ЗАГСа.

"В Донецке мы посетили ЗАГС и расписались", – подписали знаменитости видеозапись, снятую в момент регистрации.

В ролике Shaman и Мизулина обмениваются клятвами и кольцами. В ЗАГС жених и невеста пришли в рубашках цвета хаки. Певец в своем блоге также сообщил, что они с Мизулиной посетили ДНР, чтобы поздравить жителей региона с праздником – Днем народного единства.

Слухи о свадьбе появились сразу после того, как Мизулина и Дронов подтвердили свои отношения. В конце мая этого года в эфире одного из телеканалов Shaman заявил, что готов жениться на Екатерине, однако точную дату не назвал.

"Свадьба будет летом, не знаю какого года, но будет летом", – уточнил певец.

Мизулина, говоря об отношениях с Дроновым, отмечала, что ей тяжело из-за повышенного интереса поклонников и СМИ к их роману. Однако Екатерина добавила, что им приходится делиться подробностями личной жизни для снижения внимания со стороны.

В начале осени стало известно, что певец подарил возлюбленной на день рождения политическую партию. Дронов показал на видео сам процесс вручения необычного подарка. Shaman подвел Мизулину к белому коробу, обвязанному лентой в цветах российского флага во время прогулки по лесу. Затем коробка раскрылась и внутри показался постамент с логотипом партии.

"Екатерина, я дарю тебе на день рождения то, что никто никогда никому не дарил в этот день. Я дарю тебе партию. И наша с тобой партия будет называться "Мы", – сказал Shaman.

В такой нестандартный подарок поверили не все, поэтому в конце сентября Дронову пришлось прокомментировать свой поступок.

"Партия "Мы" существует. Это не шутка. Мы решили отметить это в Коломне и накрыли тут стол", – сказал исполнитель в видео в соцсетях.



Помимо этого, в одном из интервью Shaman рассказывал, что Мизулина всегда поддерживает его во время подготовки к выступлениям, в том числе к конкурсу "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября в Москве.

"Она может ничего даже не говорить, просто быть рядом, но я от этого чувствую некий прилив сил. И это здорово", – отмечал он.

"Нашли общий язык"

Первые слухи о романе Shaman и Мизулиной появились летом 2023 года, когда они вместе посетили Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Однако в декабре 2024-го в одном из интервью певец говорил, что с Мизулиной у него лишь рабочие и дружеские отношения.

"Созваниваемся, списываемся. Она в этой же лодке гребет, поэтому мы и нашли общий язык", – отметил он.

В феврале 2025-го пара вновь привлекла внимание, посетив московскую школу №1409: после концерта и автограф‑сессии ученики в актовом зале начали скандировать "Горько!", а Дронов склонился к Мизулиной, прикрыв лицо рукой. После этого визита в школу СМИ и пользователи начали гадать, был ли между ними поцелуй.

В итоге 9 марта Shaman и Мизулина официально подтвердили свои отношения во время концерта исполнителя "Ты моя". Ярослав пригласил Екатерину на сцену, вручил ей букет и при всех объявил, что они пара.

"Думаю, настало время. Екатерина, все гадали, все в неведении – что же, что же между нами. Официально заявляю при всех – мы пара, мы встречаемся и мы вместе", – сказал Ярослав.

Для Мизулиной это первый брак, Дронов, в свою очередь, был женат дважды. Первой супругой певца стала преподаватель народного и эстрадного вокала Марина Рощупкина из Новомосковска. В 2012 году они поженились, а в 2014-м стали родителями дочери Вари. Однако после переезда Ярослава в Москву отношения дали трещину. Супруги развелись в 2016 году, оставшись в хороших отношениях.

В 2017-м Ярослав женился на пиар‑специалисте Елене Мартыновой. По данным СМИ, их знакомство началось после того, как она первой написала ему. Этот брак распался в 2024 году. Причину расставания Мартынова и Дронов не комментировали, лишь отмечали, что работу и личную жизнь было сложно совмещать.