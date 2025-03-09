09 марта, 21:24Шоу-бизнес
Shaman и Мизулина официально подтвердили отношения на концерте "Ты моя"
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Заслуженный артист РФ Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина официально заявили о своих отношениях на концерте "Ты моя".
Мероприятие проходит на площадке Live Арена. Shaman пригласил Мизулину на сцену, после чего вручил ей букет цветов.
"Официально заявляю при всех – мы пара, мы встречаемся, мы вместе. Екатерина, что ты на это скажешь?" – сказал Shaman, исполнив следом песню "Ты моя".
До этого Shaman сделал вид, что поцеловал Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.
До этого в Сети не раз появлялись слухи о романтических отношениях певца и главы Лиги безопасного интернета.
Певец Shaman и Екатерина Мизулина поцеловались во время концерта в школе