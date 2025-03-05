Мизулина заявила, что скоро раскроет подробности личной жизни

Фото: телеграм-канал "Екатерина Мизулина"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила на "Форуме в большом городе" от соцсети "ВКонтакте", что собирается рассказать некоторые подробности своей личной жизни в конце недели.

"Я стараюсь про личную жизнь ничего не рассказывать, и это связано с ситуацией угроз, которые поступают в мой адрес, с безопасностью. Многое из моей личной жизни <...> мне приходится скрывать, публиковать контент, отложенный на один-два дня, снимать в иной обстановке отдельные видео", – объяснила она.

Ранее Мизулина пообещала рассказать о своих отношениях с Shaman 9 марта.

До этого Shaman сделал вид, что поцеловал Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.

