Певец Shaman представил клип с Мизулиной на песню "Я останусь с тобой"

Заслуженный артист России Shaman представил клип на песню "Я останусь с тобой", в котором приняла участие глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Видео снято в школе в стиле дневника, рассказал певец в своем телегам-канале.

"Идея витала в воздухе – в тот момент все обсуждали инициативы депутатов Госдумы РФ о включении в школьную программу современных патриотических композиций и возвращении школьных дискотек. Тогда мы с Екатериной Мизулиной подумали, что надо снимать клип на песню "Я останусь с тобой" в стиле дневника в настоящей школе вместе с настоящими учениками, их искренними эмоциями и чувствами", – написал Shaman.

В беседе с ТАСС артист заявил, что композиция стала для подростков саундтреком первого поцелуя и танца с первой любовью. Как подчеркнул певец, школьники представляют аудиторию со своим мировоззрением и видением.

Учебное заведение для видео выбирали в рамках конкурса – было отправлено более 200 тысяч сообщений и роликов со всей России. В итоге съемки решили проводить в московской школе № 1409. Кроме Мизулиной, в клипе снялись 700 учеников.

Тем временем глава Лиги безопасного интернета пообещала рассказать о своих отношениях с Shaman. Россияне узнают подробности 9 марта, уточнила она.

Ранее Shaman сделал вид, что поцеловал Екатерину Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.