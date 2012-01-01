Shaman и Мизулина вновь спровоцировали слухи о романе

3 февраля певец Shaman и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина приехали в одну из столичных школ с концертом. Видео с мероприятия, на котором они якобы целуются, разлетелось по Сети и наделало немало шума. Что в действительности происходит между знаменитостями, разбиралась Москва 24.

"Горько!"

Фото: телеграм-канал Baza

3 февраля Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина посетили московскую школу № 1409, где провели концерт и автограф-сессию (образовательное учреждение выиграло конкурс, о старте которого знаменитости объявили еще 24 января).

На самом мероприятии пара оказалась в неловкой ситуации. Когда они зашли в актовый зал, школьники вдруг начали скандировать: "Горько!"

Дронов решил удовлетворить запрос зрителей и склонился к Мизулиной, прикрыв лицо рукой. Видео тут же разлетелось по Сети –

интернет-пользователи вновь остались в недоумении: связывают ли пару романтические отношения, или они просто подогревают интерес публики.

Ярослав и Екатерина давно и активно провоцируют слухи о романе, часто появляясь вместе на мероприятиях и в соцсетях друг друга. В пользу романа говорят и случайные свидетельства очевидцев. Буквально накануне в Сети появился другой ролик: девушка позировала перед камерой в одном из московских ресторанов, а на заднем плане в кадре оказались Дронов и Мизулина. Они сидели за столиком, склонив друг к другу головы, и что-то обсуждали. При этом очевидица утверждала в своем блоге, что в паре чувствовалась явная романтика: они общались, улыбались, смеялись и постоянно касались друг друга.

Кроме того, 24 января в Сети распространились фото, на которых Ярослав и Екатерина вместе делали покупки в продуктовом магазине. По сообщениям СМИ, помимо еды, они взяли еще вино.

А вечером того же дня журналист Woman.ru тоже встретил пару в одном из столичных ресторанов. По данным издания, Дронов и Мизулина "оживленно беседовали и заигрывали друг с другом, не скрывая своих чувств".

Кроме того, на Новый год оба выложили в соцсетях похожие фото и почти одинаково их подписали. Шаман заявил на своей странице, что встречает праздник "с русской тигрицей", а в блоге Екатерины появилось фото в том же интерьере с подписью про "русского тигра".

"Дружеские отношения"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Об отношениях знаменитостей впервые заговорили летом 2023 года во время их поездки на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. После совместного полета пара чаще стала появляться вместе. Однако всерьез о романе никто не говорил, ведь тогда Shaman еще был официально женат на второй супруге Елене Мартыновой.

Однако осенью 2024 года певец объявил о разводе. По его словам, из-за плотных рабочих графиков у них с женой перестала складываться семейная жизнь. Тем не менее отношения с Мизулиной исполнитель не подтверждал: в декабре в интервью одному из телеканалов артист заявил, что их с Екатериной связывает лишь дружба.





Shaman певец, композитор, автор песен, заслуженный артист РФ Да, дружеские отношения у нас, созваниваемся, списываемся. Она в этой же лодке гребет, поэтому мы и нашли общий язык. Эти все гастрольные перелеты – она тоже фактически на гастролях – как и я, бывает, устает и так далее.

Став холостяком, Дронов оказался едва ли не главным завидным женихом страны. После развода журналисты приписывали ему отношения и с певицей Соей (настоящее имя – Асият Сайгидова): коллеги якобы сблизились во время репетиций этно-оперы "Князь Владимир", премьера которой состоится 5 февраля.

В свою очередь, другие СМИ писали о том, что у певца тайный роман с Мишель Кениной, дочерью основателя одной из строительных компаний. Правда, 2 февраля в ряде изданий появилась информация, что Кенина решила завершить отношения с Дроновым – он же якобы планировал жениться на ней и даже выбирал кольцо.