03 февраля, 18:41Шоу-бизнес
Shaman поцеловал Мизулину во время концерта в школе
Фото: телеграм-канал Baza
Российский певец Shaman сделал вид, что поцеловал главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Видео с мероприятия распространилось в социальных сетях.
Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.
В Сети не раз появлялись слухи о романтических отношениях певца и главы "Лиги безопасного интернета".
Ранее Shaman рассказал на одном из ток-шоу, что причиной его разрыва с бывшей женой Еленой Мартыновой стал звездный быт. Экс-супруги погрузились в работу и почти перестали уделять время друг другу. При этом вместе они были в течение семи лет. Артист признавался, что по-прежнему сильно переживает из-за развода со второй супругой.
Певец Shaman и Екатерина Мизулина поцеловались во время концерта в школе