Shaman поцеловал Мизулину во время концерта в школе

Фото: телеграм-канал Baza

Российский певец Shaman сделал вид, что поцеловал главу "Лиги безопасного интернета" Екатерину Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Видео с мероприятия распространилось в социальных сетях.

Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.

В Сети не раз появлялись слухи о романтических отношениях певца и главы "Лиги безопасного интернета".

Ранее Shaman рассказал на одном из ток-шоу, что причиной его разрыва с бывшей женой Еленой Мартыновой стал звездный быт. Экс-супруги погрузились в работу и почти перестали уделять время друг другу. При этом вместе они были в течение семи лет. Артист признавался, что по-прежнему сильно переживает из-за развода со второй супругой.

