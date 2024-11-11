Мать Shaman рассказала, что сама сшила ему первые кожаные штаны

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Мать певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) рассказала, что первые кожаные штаны сшила ему сама, когда он был ребенком, сообщает Pravda.Ru.

"С тех пор он в кожаных штанах. Только размеры меняются", – заявила женщина, отвечая на вопросы журналистов о стиле сына в одежде.

Отец музыканта при этом добавил, что такую одежду обычно носят байкеры, и призвал обратить внимание на глэм-рокеров 80-х годов.

Ранее Shaman заявил, что видит самого себя главным конкурентом на эстраде через 10 лет. Недавно певцу присвоили звание заслуженного артиста РФ. В Кремле заявляли, что несколько песен Дронова отражают настрой российского общества.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил сомнение, что Владимир Путин полностью знаком с творчеством исполнителя. Между тем он подчеркнул, что творчество исполнителя стало любимо для многих граждан России.