Песков назвал песни исполнителя Shaman отражением настроя общества в России

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Несколько композиций певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, отражают настрой российского общества. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ответив на вопрос, знает ли Владимир Путин репертуар песен исполнителя, которому он накануне присвоил звание заслуженного артиста РФ.

Песков выразил сомнение, что глава государства полностью знаком с творчеством Shaman. Однако, как он утверждает, песни этого исполнителя попали в тот настрой, который присутствует сейчас у большинства россиян.

"Это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, творчество Дронова стало любимо для многих граждан России.

ЕС недавно ввел санкции против Shaman. Некоторое время спустя YouTube заблокировал его канал на сайте видеохостинга.

В ответ на это певец выступил с концертом около посольства США в Москве. Он добавил, что данный концерт-митинг является историческим событием, которое творит не он, а вся Россия.

