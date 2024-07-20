Певец Shaman: выступление у посольства США стало ответом на блокировку на YouTube

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом Shaman, заявил, что выступил с концертом около посольства США в Москве в ответ на блокировку российских артистов на YouTube.

Он добавил, что данный концерт-митинг является историческим событием, которое творит не он, а вся страна.

"Не я творю историю, а мы, каждый из нас здесь творит историю. Вся Россия творит историю", – приводит РИА Новости слова артиста.

Европейский союз ввел санкции против певца Shaman, певицы Полины Гагариной и других российских деятелей в конце июня.

Через некоторое время YouTube заблокировал их каналы на сайте видеохостинга. Также под блокировку подпали каналы певцов Олега Газманова и Григория Лепса.