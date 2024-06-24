ЕС ввел санкции против Shaman и Полины Гагариной

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Евросоюз ввел санкции против российских певцов Shaman (Ярослав Дронов) и Полины Гагариной. Об этом сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Кроме того, в черном списке ЕС оказались актер Иван Охлобыстин, главком ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев, мэр Мариуполя Олег Моргун, олигарх Игорь Алтушкин, гендиректор ИРИ Алексей Гореславский, гендиректор "Гидромаш" Александр Лузянин, топ-менеджеры НПО ПРЗ "Алмаз-Антей" Гурбич и Бранчугов.

Также под рестрикции подпадали и. о. министра образования и науки ДНР Ольга Колударова, врио главы РЖД Андрей Казаков, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, глава Росимущества Вадим Яковенко, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, миллиардер Роман Троценко и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов.

Также в 14-й пакет санкций были добавлены международный детский центр "Артек", Общественный фонд имени Кадырова, Белорусский союз молодежи "Совкомфлот", "Уральские авиалинии", ФГУП "Железные дороги Новороссии", ООО "Буровая компания Евразия" и "Волга-Днепр".

Более того, ЕС запретил полеты в страны Евросоюза. Запрет действует на посадку, взлет или пролет над территорией ЕС и будет применяться к любому воздушному судну, используемому для нерегулярного рейса, а также в тех случаях, когда российские физические или юридические лица, организация или орган могут эффективно определить место или время его взлета или посадки.