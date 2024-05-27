ЕС запретил поставлять в РФ полицейское снаряжение и технологии для прослушки

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Евросоюз ввел запрет на поставки российским полицейским снаряжения и технологий для прослушки, мониторинга или перехвата коммуникационной информации в рамках новых санкций, связанных с "нарушением прав человека". Об этом сказано в заявлении Совета ЕС.

Кроме того, в рамках нового режима предусматриваются также санкции по торговле и экспорту техники, а также программного обеспечения в сфере информационной безопасности.

Ранее ЕС опубликовал одобренный министрами новый режим санкций против РФ, связанный с якобы "нарушением прав человека". Так, в список физических и юридических лиц добавят 19 физических и 1 юридическое лицо. Например, в перечне оказались следователи, судьи и прокуроры по делам Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), художницы Александры Скочиленко, правозащитника Олега Орлова (признан в РФ иностранным агентом) и других.

