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24 мая, 16:16

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Представитель ЕС: главы МИД утвердят 27 мая 14-й пакет санкций против РФ

Главы МИД стран ЕС утвердят 27 мая 14-й пакет санкций против РФ

Фото: 123RF/designer491

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза (ЕС) намерены 27 мая обсудить и утвердить 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, сообщает ТАСС.

По словам источника, новый санкционный режим в отношении России, нацеленный против физических и юридических лиц, будет назван именем Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

"Мы надеемся, что министры утвердят новый санкционный режим имени Навального по нарушению прав человека", – добавил он.

Помимо этого, указал высокопоставленный представитель ЕС, главы МИД 27 мая обсудят предоставление военной помощи Украине, в том числе снаряды и системы ПВО.

Ранее японские власти расширили санкционные списки в отношении РФ, в очередной раз обвинив Москву в якобы поставках оружия из КНДР. По данным МИД Японии, ограничения коснулись одного физического лица и девяти юрлиц из России, а также двух юрлиц из Кипра.

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