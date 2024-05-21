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21 мая, 13:07

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Глава МИД Чехии: ЕС одобрил использование доходов от активов РФ для помощи Украине

ЕС одобрил использование доходов от активов РФ для помощи Украине

Фото: 123RF/adrianhancu

Страны Евросоюза (ЕС) одобрили план по использованию 90% доходов от замороженных активов ЦБ РФ для обеспечения Украины оружием. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети Х.

"Из 3 миллиардов евро в этом году 90% пойдет на нужды украинских ВС", – говорится в публикации.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что после утверждения решения об использовании доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине уже к июлю будут доступны около трех миллиардов евро. Она отметила, что была проделана долгая работа, которая поможет Киеву получить доступ к важному финансированию.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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