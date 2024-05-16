МВФ: использование активов РФ Западом может подорвать мировую валютную систему

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Планы стран Запада по использованию замороженных российских активов в качестве поддержки Украины могут серьезно повлиять на мировую валютную систему, считает директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, любые действия, предпринимаемые западными властями, должны иметь правовую основу. Кроме того, на министерской встрече G7 в Италии Козак уточнила, что решения, касающиеся активов, должны принимать соответствующие судебные инстанции и юрисдикции.

Накануне эстонский парламент принял закон, который легализует использование российских активов, замороженных в республике, в целях восстановления Украины. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал это решение "откровенным грабежом нашей страны" и предложил ответить использованием авиационного комплекса "Кинжал" для точечного ракетного удара по точкам принятия подобных решений.

До этого СМИ писали, что США и Евросоюз не могут прийти к единому мнению по вопросу замороженных активов РФ. При этом, по данным журналистов, идеи полной конфискации придерживались Лондон и Вашингтон, тогда как часть членов Евросоюза, Япония, Саудовская Аравия и Индонезия выступили против этого.

