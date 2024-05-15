15 мая, 16:21Политика
Парламент Эстонии принял закон об использовании активов РФ в пользу Украины
Фото: depositphotos/AlexanderMils
Эстонский парламент принял закон, который легализует использование российских активов, замороженных в республике, в целях восстановления Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Рийгикогу (однопалатный парламент страны).
"(Закон. – Прим. ред.) позволяет направить на возмещение нанесенного Украине военной деятельностью ущерба замороженные на основании международных санкций активы российских лиц", – уточняется в публикации.
Ранее западные СМИ сообщали, что США и некоторые члены Европы не смогли договориться об использовании замороженных активов РФ в интересах Киева.
По данным журналистов, идеи полной конфискации придерживались Лондон и Вашингтон, тогда как часть членов Евросоюза, Япония, Саудовская Аравия и Индонезия выступили против этого.