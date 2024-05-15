NYT: между США и ЕС по-прежнему сохраняются разногласия по использованию активов РФ

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США и ЕС не могут прийти к согласию относительно использования замороженных суверенных активов России в интересах Украины. Об этом сообщает газета New York Times.

В материале отмечается, что США и Великобритания продвигали идею прямой конфискации активов РФ, что вызвало серьезное сопротивление со стороны некоторых членов ЕС, Японии, Саудовской Аравии и Индонезии. Из-за этого, пишет газета, идея конфискации в настоящее время оказалась мертва.

Члены G7 продолжают дискуссии об использовании доходов с российских активов, что якобы вызовет меньшие риски для глобальной финансовой системы и сопряженно с меньшими юридическими сложностями. Однако, отмечается в статье, и здесь между сторонами отсутствует единство.

"Имеют место конкурирующие идеи о том, как использовать средства. Европейцы хотели бы передавать их Украине ежегодно или два раза в год. Американцы хотят найти способ быстрее передавать больше денег Украине", – указано в сообщении.

В Кремле ранее сообщили, что в случае изъятия активов Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах – конфискация ее активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Кроме того, иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут 10 раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги, считают в Москве.