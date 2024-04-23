Швейцария разблокировала связанные с РФ активы на 290 млн франков

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Швейцарские власти разблокировали связанные с Россией активы на 290 миллионов швейцарских франков в 2023 году из-за снятия санкций Евросоюза с ряда лиц, а также после выяснения происхождения некоторых средств. Об этом сообщает Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам.

По данным секретариата, ранее замороженные по соображениям предосторожности активы РФ стоимостью 140 миллионов швейцарских франков разблокировали, так как в ходе расследования выяснили, что юридические основания для их заморозки не соблюли.

В документе сказано, что общая сумма заблокированных российских активов уменьшилась на 150 миллионов швейцарских франков. Это произошло из-за того, что ряд лиц исключили из санкционных списков Евросоюза, на которые ориентируется конфедерация.

В заявлении отметили, что за счет расширения черного списка сообщества в 2023 году Швейцария дополнительно заблокировала якобы связанные с Россией средства на 50 миллионов франков.

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