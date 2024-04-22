Сенатор Цеков назвал неправовым решение США о конфискации российских активов

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает принятие в США законопроекта о конфискации активов России исключительно неправовым решением, сообщает RT.

Сенатор отметил, что решение о конфискации российских активов "исключительно неправовое". Он назвал это решение очередным серьезным шагом для подрыва монополии американского доллара.

"Их решение, если оно будет выполнено, запустит серьезный процесс для дезинтеграции всей финансовой системы, всех экономических отношений. Таким решением США подорвут доверие к себе. И мало кто будет хранить деньги и вообще иметь дело с ними", – поделился мнением Цеков.

Он добавил, что ответные действия со стороны России будут не менее болезненными, чем те решения, которые приняли США.

Ранее европейские чиновники начали отказываться конфисковывать российские активы, опасаясь, что подобное решение может быть нарушением международного права.

Кроме того, они высказали негодование из-за того, что США настаивали на рискованных действиях, несмотря на то что большинство удерживаемых российских активов находятся в Европе и ответные меры РФ коснутся в первую очередь ее.

