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США ответит за конфискацию российских активов в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировав принятие палатой представителей Конгресса США соответствующего законопроекта.

"Вряд ли будут какие-то временные ограничения. Делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", – уточнил он.

Также Песков считает, что конфискация активов РФ нанесет удар по имиджу США. Именно это, по его словам, вынудит инвесторов отказаться от вложений в эту страну, так как непоколебимость частной и государственной собственности будет нарушена.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что принятый палатой представителей Конгресса США законопроект об оказании помощи Украине еще больше обогатит американцев и еще больше разорит Украину.

"Решение об оказании помощи Украине ожидаемое и было прогнозируемым. Это сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима", – добавил Песков.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины, были утверждены в палате представителей Конгресса США.

