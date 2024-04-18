Захарова заявила, что РФ пока не раскроет ответ на конфискацию активов на Западе

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Россия не будет заранее раскрывать ответные действия при возможной конфискации активов на Западе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Действия будут решительными, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима", – цитирует ее ТАСС.

Однако она добавила, что в таком случае Москва будет руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, который предусматривает право на ответные меры. При этом РФ обладает значительным объемом западных финансов и имущества, расположенного в юрисдикции России.

"Любые лица, фонды, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание на контрсанкции", – предупредила Захарова.

Ранее страны "Большой семерки" (G7) решили оставить замороженными активы РФ до тех пор, пока G7 не добьются от Москвы выплат за урон в рамках конфликта на Украине. До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что изъятие доходов от заблокированных активов ведет в сторону разрушения юридических основ европейского и международного права.