WP: чиновники в ЕС отказываются от конфискации российских активов

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Европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов, опасаясь, что подобное решение может быть нарушением международного права. Об этом сообщает газета Washington Post.

"Европейские чиновники отказываются от конфискации российских активов, опасаясь, что это может нарушить международное право, отбить у инвесторов желание доверять евро и вызвать ответные меры со стороны России", – указано в материале.

Отмечается, что чиновники ЕС негодуют из-за того, что США настаивают на рискованных действиях, при этом большинство удерживаемых российских активов находятся в Европе и ответные меры РФ коснутся в первую очередь ее.

Высокопоставленный чиновник Минфина США сообщил, что все стороны согласны о необходимости делать больше для помощи Украине, однако по конкретным вопросам компромисс не достигнут.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины, были утверждены в палате представителей Конгресса США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил США об ответе за конфискацию российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что этот законопроект нанесет удар по имиджу США.