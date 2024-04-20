Байден призвал Сенат США скорее одобрить помощь Киеву

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Сенат Конгресса США должен как можно быстрее утвердить законопроект, связанный с предоставлением дополнительной помощи Украине, чтобы оперативно передать Киеву вооружение. Об этом сказано в письме американского президента Джо Байдена, передает ТАСС.

Также он высказал благодарность спикеру нижней палаты Майку Джонсону и законодателям в палате представителей, которые проголосовали за выделение дополнительной помощи Украине.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины, были утверждены в палате представителей Конгресса США.

До этого Байден поддержал предложенные спикером пакеты помощи. Глава Белого дома обещал, что сам немедленно подпишет этот закон в случае его принятия.

