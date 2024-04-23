Матвиенко рассказала о последствиях изъятия российских активов

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пригрозила тем, что изъятие замороженных активов РФ Европой станет разрушительным для международной экономики. Об этом она сообщила в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.

Она также считает, что в ЕС понимают незаконность изъятия активов. При этом спикер Совфеда указала, что при разработке пакета антироссийских санкций западные страны обезопасили себя, но в Европе осознают, что со стороны РФ последует жесткая реакция.

Как утверждает Матвиенко, Россия уже подготовила законопроект по ответным мерам, в ближайшее время его рассмотрит Совфед.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины, были утверждены в палате представителей конгресса США.

Европейские чиновники начали отказываться конфисковывать российские активы, опасаясь, что подобное решение может быть нарушением международного права. Кроме того, они высказали негодование из-за того, что США настаивали на рискованных действиях, несмотря на то что большинство удерживаемых российских активов находятся в Европе и ответные меры РФ коснутся в первую очередь ее.

