Захарова: РФ не уступит новые регионы в обмен на замороженные активы

28 апреля, 13:43Политика
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
РФ не приемлет уступки новых регионов в обмен на замороженные активы на Западе. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ", – отметила она.
Дипломат привела публикацию в журнале The Wall Street Journal об утверждении Германией того, что замороженные активы необходимо оставить в неприкосновенности, однако их следует использовать в качестве "рычага на переговорах по прекращению конфликта".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов станет гвоздем в будущий гроб экономической системы Запада. Как отметил пресс-секретарь российского президента, в настоящее время говорить об ответе Москвы в случае изъятия активов преждевременно, однако РФ начнет судиться без срока давности.
До этого законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей конгресса США.
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