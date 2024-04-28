Песков: РФ будет бесконечно отстаивать свои интересы при изъятии активов

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Конфискация российских активов станет гвоздем в будущий гроб экономической системы Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

"Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства, которые хранят свои авуары в активах этих стран, они отныне начнут десять раз думать перед тем, чтобы вкладывать свои деньги. Исчезнет надежность. Надежность исчезает за одну ночь, за одно глупое решение непродуманное", – подчеркнул он.

Как отметил пресс-секретарь российского президента, в настоящее время говорить об ответе Москвы в случае изъятия активов преждевременно, однако РФ начнет судиться без срока давности.

"Ну, во-первых, конечно, здесь есть западные деньги. У нас есть западные деньги различных структур. Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами", – добавил Песков.

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных активов России в пользу Украины были утверждены в палате представителей конгресса США.

Песков предупреждал США об ответе за конфискацию российских активов в пользу Украины. Также он уточнил, что соответствующее решение конгресса США нанесет удар по имиджу их страны.

Европейские чиновники между тем начали отказываться конфисковывать российские активы, опасаясь, что подобное решение может быть нарушением международного права. Кроме того, они высказали негодование из-за того, что США настаивали на рискованных действиях, несмотря на то, что большинство удерживаемых российских активов находятся в Европе и ответные меры РФ коснутся в первую очередь ее.

