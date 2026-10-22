Путин прокомментировал слова Зеленского о готовности отдать территории

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Владимир Путин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности отдать территории, указав, что это территории не Украины, а исторической России.

"У меня, во-первых, отношение к этому делу такое, что это не их территории, это территории исторической России", – сказал Путин автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам президента, жители Донбасса и Новороссии проголосовали за государственную независимость, а затем за воссоединение с Россией.

"Говорить о каких-то территориальных потерях, мне кажется, неуместно", – указал глава государства.

Российский лидер заверил, что победить Россию на поле боя невозможно, и это стало очевидным для всех. Путин отметил, что на Западе идут разговоры об угрозе российской стороне и начале подготовки к войне с ней, однако, как считает Путин, это является политической шизофренией.

"Если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали. И мы не хотим", – уточнил президент.

Вместе с тем Россия не хочет воевать и с Украиной, однако, если нынешнее украинское руководство хочет, то пусть воюет, подчеркнул президент. Украинцы – очень близкий России народ.

"Последние генетические исследования показывают, что это один народ – русские и украинцы", – добавил глава государства.

Ранее Зеленский утвердительно ответил на вопрос, готов ли Киев принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий государства. По его словам, это был бы реальный способ закончить войну на Украине.