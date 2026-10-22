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22 октября, 21:18

Шоу-бизнес

Джигану могут запретить выезд из России из-за долга по алиментам

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Сергей Карпухин

Рэперу Джигану (настоящее имя – Денис Устименко. – Прим. ред.) могут ограничить выезд из России из-за задолженности по алиментам. Об этом каналу "Денежный бро" в мессенджере MAX рассказали адвокаты блогера и бывшей супруги музыканта Оксаны Самойловой.

По словам юристов, долг в 1,7 миллиона рублей, которые артист задолжал по алиментному соглашению, является лишь отправной точкой. Окончательный размер суммы приставы установят после того, как получат данные из налоговой за все шесть лет, в течение которых обязательства не исполнялись.

При такой задолженности судебные приставы имеют право запретить рэперу распоряжаться имуществом и задействовать другие меры принудительного взыскания. Помимо возможного запрета на выезд, Джигану могут арестовать счета, если он не выплатит долг.

В начале июля в доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. Как утверждали журналисты, он стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках.

В это время дома были дети музыканта. Спустя время рэпера обезвредили его друзья и сотрудники охраны поселка. В итоге его направили на лечение в Израиль.

После того как об инциденте узнала общественность, правоохранители начали проверку. Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах.

В документах сказано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью. Джиган сможет видеться с ними только по согласованию с ней и только в трезвом состоянии.

В Москве 26 октября суд рассмотрит иск Самойловой, которая требует ограничить родительские права Устименко.

Кроме того, с музыканта взыскивают 1,737 миллиона рублей долга по алиментам. Исполнительное производство о взыскании суммы завели 7 октября. Документ оформили на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, выданного еще в июле 2020 года.

Приставы арестовали особняк Джигана из-за долга по алиментам

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