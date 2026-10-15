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15 октября, 12:18

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Mash: Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца года

Джиган приостановил музыкальную карьеру до конца года – СМИ

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.) приостановил музыкальную карьеру как минимум до конца 2026 года. Артист не будет проводить концерты и участвовать в корпоративах, передает канал Mash в MAX.

Уточняется, что исполнитель должен был покинуть реабилитационный центр в Израиле в начале октября, однако все еще якобы находится на лечении. Возвращению в Россию препятствует недавний скандал со стрельбой и возможная ответственность.

Ранее менеджеры объясняли отмену концертов Джигана терапией, теперь же начали отказывать из-за репутационных рисков. Отмечается, что организаторы в больших агентствах сами не готовы устраивать шоу рэпера, а также не рискуют предлагать его заказчикам. При этом артиста звали на корпоративы в Израиле, однако он отказался.

В июле в пожмосковном доме Джигана произошел инцидент со стрельбой. По данным СМИ, исполнитель стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома находились его дети.

В результате один из охранников был ранен. Через некоторое время Джигана удалось обезвредить его друзьям и сотрудникам охраны поселка. В итоге он был отправлен на лечение в израильский реабилитационный центр.

После распространения информации в соцсетях правоохранители организовали проверку. Экс-супруга рэпера Оксана Самойлова, в свою очередь, направила в суд иск с требованием ограничить его в родительских правах.

В документах сказано, что все несовершеннолетние дети должны проживать с матерью. Джиган сможет проводить с ними время только по согласованию с Самойловой и в трезвом состоянии.

Сам артист опроверг слухи о стрельбе, заявив, что он снимал клип. Музыкант выразил надежду на то, что у бывшей жены не получится ограничить его встречи с детьми.

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