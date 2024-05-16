Кадыров призвал использовать "Кинжалы" для охлаждения "горячих голов" в Эстонии

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что использование "нескольких условных "Кинжалов" быстро приведет в чувства наиболее "горячие" эстонские головы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в ответ на принятие в Эстонии закона о передаче Украине замороженных российских активов.

"Активы России за рубежом – это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара", – подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что на постсоветском пространстве Эстония всегда выделялась антироссийской политикой.

Закон, который легализует использование российских активов, замороженных в республике, в целях восстановления Украины, эстонский парламент принял 15 мая. До этого СМИ писали, что США и Евросоюз не могут прийти к единому мнению по поводу использования замороженных российских активов в пользу Украины.

По информации журналистов, инициатива прямой конфискации активов РФ вызвала сопротивление со стороны некоторых членов ЕС, Японии, Саудовской Аравии и Индонезии.

