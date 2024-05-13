Ролл: Эстония рассматривает возможность отправки войск на Украину

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Правительство Эстонии рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на Украину. Об этом сообщил советник президента республики по вопросам нацбезопасности Мадис Ролл в интервью Breaking Defense.

Как он утверждает, войска Эстонии могут поехать в западную часть Украины, где возьмут на себя тыловые функции. Это, по его словам, поможет освободить занятых в тылу украинцев, и они смогут непосредственно участвовать в боевых действиях.

"Обсуждения продолжаются. Мы не должны ограничивать себя в том, что мы можем сделать", – уточнил Ролл.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж может рассмотреть вопрос об отправке войск на Украину, если об этом попросит Киев и если ВС РФ прорвет линию фронта ВСУ. Он отметил, что многие страны "поняли" французский подход и согласились с данной позицией, так как "она хороша".

В свою очередь, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что слова западных политиков о возможности отправки военных контингентов на Украину являются крайне безответственными, их можно расценивать как эскалацию конфликта.

