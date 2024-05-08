Премьер Литвы заявила о готовности отправить войска на Украину в учебных целях

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Литва готова отправить войска на Украину в учебных целях. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в беседе с Financial Times.

По словам Шимоните, у нее есть парламентское разрешение об отправке войск. Однако украинские власти не присылали соответствующей просьбы в адрес Вильнюса, уточнило издание. В свою очередь, Шимоните признала, что РФ сочтет такой шаг как провокацию.



"Если бы мы просто думали об ответе России, то не смогли бы ничего послать. Каждую вторую неделю вы слышите, что кого-то подвергнут ядерной бомбардировке", – сказала премьер-министр Литвы.

По словам премьера, сообщения о якобы помощи литовских властей в возвращении граждан Украины призывного возраста на родину преувеличены. Она уверена, что Вильнюс не будет депортировать или искать украинских мужчин, так как это незаконно. Она добавила, что Евросоюз гарантирует им защиту до марта 2025 года, однако уклонистам от военной службы могут отказать в постоянном проживании на территории Литвы.

Ранее зарубежное СМИ указало, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию с отказом от прямого вмешательства в конфликт на Украине и ввода войск. При этом ранее петиция с таким призывом появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского. Документ набрал 28 из 25 тысяч необходимых голосов, чтобы Зеленский ее рассмотрел.