06 мая, 16:39Политика
МИД Франции заявил, что не отправлял своих солдат на Украину
Фото: AP Photo/Martin Meissner
Франция не отправляла солдат иностранного легиона на Украину, сообщил МИД страны на своей странице в соцсети X.
"Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину", – указывается в записи, в которой дипломаты опровергли информацию ряда зарубежных СМИ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной отправке Францией своих солдат на Украину требует проверки. Так он прокомментировал слова бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что уже около 100 военнослужащих Франции были отправлены на Украину.
Позднее посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в российский МИД, указывала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
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