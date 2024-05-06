МИД Франции заявил, что не отправлял своих солдат на Украину

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Франция не отправляла солдат иностранного легиона на Украину, сообщил МИД страны на своей странице в соцсети X.

"Кампании по дезинформации, касающиеся поддержки Францией Украины, не прекращаются. Нет, Франция не отправляла войска на Украину", – указывается в записи, в которой дипломаты опровергли информацию ряда зарубежных СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о возможной отправке Францией своих солдат на Украину требует проверки. Так он прокомментировал слова бывшего помощника замминистра обороны США Стивена Брайена о том, что уже около 100 военнослужащих Франции были отправлены на Украину.

Позднее посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в российский МИД, указывала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

