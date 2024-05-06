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06 мая, 13:27

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Песков: ракетные учения РФ связаны с заявлениями об отправке войск на Украину

Песков заявил, что ракетные учения РФ связаны с заявлениями об отправке войск на Украину

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия объявила о начале военных учений с отработкой запуска ядерного оружия в связи с заявлениями западных политиков о готовности отправить войска на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля объяснил, что речь идет о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, британских представителей и сената Соединенных Штатов. Они говорили о готовности и намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть выставить солдат НАТО перед военными РФ, подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, это является новым витком усиления и распространения напряженности. Он беспрецедентный и требует особого внимания и мер, заключил Песков.

6 мая ВС РФ начали подготовку к учениям с нестратегическим ядерным оружием, в ходе которых отработают методы его подготовки и применения. Учения в том числе станут ответом на угрозы и провокационные заявления, прозвучавшие со стороны отдельных представителей западных стран.

Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учений с соединениями ЮВО и силами ВМФ

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