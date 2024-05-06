Песков прокомментировал материал Financial Times о якобы подготовке РФ диверсий в Европе

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Материал Financial Times о якобы подготовке РФ ряда диверсий в Европе является несерьезным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очередные такие голословные обвинения в адрес нашей страны. Их становится все больше по поводу и без повода", – сказал представитель Кремля.

5 мая издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники из спецслужб трех европейских стран заявило, что власти стран Европы получили предупреждения о подготовке РФ к диверсиям. Один из источников СМИ отмечал, что Россия через наращивание активности стремится максимально надавать на европейские страны по всем направлениям.

До этого в Байройте задержали двух немцев русского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. Уточняется, что их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.

Ранее МИД Германии вызвал исполняющего обязанности поверенного в делах российского посольства в связи с предполагаемой кибератакой. Поводом послужила российская кибератака, которая якобы произошла в 2023 году.

