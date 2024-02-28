Украинского агента арестовали за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО

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Российские силовики задержали агента украинских спецслужб, который собирал информацию о подразделениях Росгвардии в зоне СВО, в настоящий момент он находится под стражей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, украинский гражданин получил от куратора ГУР Украины задание, согласно которому злоумышленник должен был осуществлять сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ.

"Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ", – говорится в сообщении.

Киевский районный суд Симферополя заключил мужчину под стражу на два месяца. В ФСБ добавили, что злоумышленник передавал данные о маршрутах перемещения военных РФ и видах используемой в СВО техники и вооружений. Было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", по которой ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что агент Главного управления разведки Минобороны Украины Сергей Кривицкий получил в РФ 11,5 года лишения свободы за попытку купить компоненты к зенитно-ракетному комплексу С-300. Жителя Мелитополя признали виновным в шпионаже. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

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