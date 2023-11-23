В Воронеже задержали агента СБУ за подготовку теракта против военного РФ

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала агента спецслужб Украины, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина Украины 1995 года рождения, причастного к подготовке по заданию украинских спецслужб диверсионно-террористического акта в Воронеже в отношении высокопоставленного военнослужащего ВС РФ", – говорится в сообщении.

После задержания украинский агент признался в содеянном и рассказал, что готовил теракт по указанию спецслужб.

Ранее жителя Красноярского края арестовали за шпионаж в пользу украинской стороны. Он за вознаграждение предоставлял украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей в регионе, а также а также критически важных объектов энергетической инфраструктуры. Содеянное мужчиной стало причиной для возбуждения уголовного дела.

