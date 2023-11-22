В Ингушетии нейтрализовали открывшего огонь по правоохранителям бандита – ФСБ

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Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии нейтрализовали бандита, открывшего по ним огонь, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в рамках контртеррористической операции спецслужбы получили информацию о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже.

При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по правоохранителям из огнестрельного оружия. В результате его пришлось ликвидировать. Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее сообщалось, что силовики пресекли шпионаж жителя Дивногорска Красноярского края. Он передавал украинским спецслужбам данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, его арестовали.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ