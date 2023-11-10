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10 ноября, 11:08

Происшествия

Россиянина по фамилии Блинов арестовали в Москве по статье о госизмене

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина Блинова Г. А. по статье о госизмене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Где и какую должность занимает мужчина, а также суть дела не раскрываются из-за грифа секретности.

Блинова задержали накануне. По статье 275 УК РФ ("Госизмена") ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее ФСБ пресекла попытку госизмены жителем Ростова-на-Дону. По данным силовиков, россиянин пытался наладить связь с дипломатическими учреждениями недружественных стран, чтобы консультировать их в работе против интересов России. Мужчина получил предостережение о недопустимости подобных действий.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ

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