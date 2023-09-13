ФСБ пресекла попытку госизмены в Ростовской области

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ФСБ пресекла попытку госизмены жителем Ростова-на-Дону, пишет РИА Новости со ссылкой на управление ведомства по региону.

По данным силовиков, гражданин РФ пытался наладить контакт с дипломатическими учреждениями недружественных стран, чтобы консультировать их в работе против интересов российской стороны. Мужчина получил предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения таких преступлений.

В случае если житель Ростова-на-Дону не исполнит требования, он будет привлечен к ответственности. Согласно Уголовному кодексу, за государственную измену можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ задержала 23-летнего жителя Ростовской области, который передавал ВСУ данные об одном из военных объектов на территории Краснодарского края. Гражданин РФ переписывался с человеком с украинским номером, который называл себя представителем военных формирований Украины. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ